Ministerul Sănătății anunță detalii despre ultimele decese provocate de COVID-19 în R. Moldova

Fostul preşedinte american Donald Trump i-a propus liderului nord-coreean Kim Jong Un să urce la bordul avionului prezidenţial Air Force One pentru a se întoarce la Phenian după întâlnirea lor de la summitul de la Hanoi din 2019, se arată într-un documentar al BBC, potrivit AFP și Agerpres. Conform filmului, intitulat 'Trump Takes on the […]