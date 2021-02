Ecourile vizitei președintei în exercițiu a OSCE în R. Moldova

10:00

De ce cresc prețurile la benzină și motorină? Și de ce mulți spun că nu-s justificate, dar tot cei care spun asta ridică a neputință din umeri atunci când vine vorba despre soluții. Discutăm azi cu un deputat - Dumitru Alaiba, parlamentar din PAS și membru al comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.Dumitru Alaiba: „Subiectul acesta se discută periodic, comisia fiind compusă din deputați, politicieni. În momentul în care se începe o scumpire, ei repede fac audieri și audierile acestea se soldează ca întotdeauna cu nimic. Cel mai recent asemenea exercițiu a fost un show în Comisia economie, buget și finanțe, unde am avut Consiliul Concurenței și am avut reprezentanți ai ANRE, și parcă era un fel de caricatură, s-au așezat unul vizavi de altul la masă și, în principiu, s-a întâmplat ceea ce se întâmplă câțiva ani la rând: Consiliul Concurenței dă vina pe ANRE, iar ANRE dă vina pe Consiliul Concurenței, deputații au luat act, au făcut și un raport că s-a făcut audiere și ne-am mișcat înainte. Și, probabil, după scumpirea asta din nou au să se înceapă audierile. Asta-i bătaie de joc.”Europa Liberă: La următoarea ședință a Consiliului Suprem de Securitate se va dezbate acest subiect. Ce așteptări aveți de la o astfel de discuție, pentru că cetățenii ar putea să aibă anumite așteptări, dar nu știu dacă lucrurile se pot schimba așa? V-ați aventura să formulați o așteptare pe care o aveți personal de la implicarea președinției în subiectul acesta?Dumitru Alaiba: „Președinția cu siguranță va depune presiune suplimentară pe aceste instituții ca să funcționeze, dar haideți să nu uităm cu cine avem de-a face acolo, de exemplu, în ANRE. ANRE a fost ticsit cu oameni controlabili de Plahotniuc, acum doi ani, și exact un an în urmă, când s-a eliberat un loc, socialiștii brutal au făcut un fel de concurs, pe care l-a câștigat o persoană cu care nu am nimic de-a face, nici nu-mi amintesc exact numele, sincer, acum să vă zic, dar iarăși este o persoană asupra căreia planează suspiciuni că a fost selectată netransparent, fix așa cum doi ani în urmă, pe la sfârșitul anului 2018 – începutul anului 2019, guvernarea precedentă în parlamentul precedent pe bandă rulantă a făcut selectarea celorlalți membri ai Consiliului de administrație al ANRE. Aceștia sunt oamenii care acum implementează legislația și supraveghează piața. Haideți să avem mai puține speranțe în oamenii ăștia, pentru că doi ani la rând eu personal am auzit doar scuze, doar justificări, doar explicații, și n-am văzut mari rezultate. Acum, ANRE este doar una dintre instituțiile care ar putea aduce o oarecare schimbare, alta este Consiliul Concurenței unde la fel sunt oameni plantați politic al căror lucru, în înțelegerea mea, este să nu facă nimic, pentru că astea sunt instituții de supraveghere și instituțiile de supraveghere când nu fac nimic, atunci situația degradează. Este un job foarte ușor să primești câteva zeci de mii de lei pe lună pentru ca să stai cu un ochi sau cu ambii ochi închiși în timp ce jucătorii de pe piață pur și simplu își fac de cap și consumatorul plătește. Asta este.”Europa Liberă: Și atunci, presiunea pe care ar putea s-o pună președinția pe aceste instituții la ce ar ajuta?Dumitru Alaiba: „Ar ajuta ca să mai scoatem în vileag unele chestii. Cu siguranță, știți, nu poți să te ascunzi după deget la nesfârșit. Și aceste scuze cu care ba dl Untilă, ba dl Răducan, ba unul, ba altul, ba al treilea vin permanent prin comisii, că așa-i legislația ș.a.m.d., la un moment dat vor deveni greu de utilizat chiar și pentru ei, pentru că, iarăși, noi vorbim de doi ani de zile, minimum doi ani de când eu îi văd mai îndeaproape, vin și spun că legislați-i așa cum este, n-au venit niciodată cu o idee constructivă: haideți să ajustăm legislația, astfel încât consumatorul să nu mai fie furat. Și mai mult ca atât, teamă-mi este că unica idee „constructivă” care o să le vină acum o să fie: haideți să plafonăm, adică iarăși să plafonăm prețul la pompă, ceea ce nu-i deloc constructiv și nu-i în conformitate chiar și cu Acordul de Asociere, dacă vreți. Altceva în cap n-o să le dea, decât: haideți, poftim, noi putem să plafonăm și atunci noi generăm o problemă și mai mare, pentru că noi trebuie să promovăm concurența, nu să...”Europa Liberă: Dacă ne-am imagina că toate instituțiile în Republica Moldova și-ar face treaba, ce, din punctul Dvs. de vedere, ar trebui să facă și nu fac aceste instituții și ce ar trebui să facă, și nu face parlamentul care le are sub control parlamentar?Dumitru Alaiba: „Noi vorbeam despre instituțiile capturate, păi în aceste două instituții nu s-a schimbat nimic din momentul în care noi acuzam statul capturat doi ani în urmă, în anii 2018-2019. Acolo nu s-au schimbat oamenii, o instituție capturată nu scrie în lege că o subordonezi politic, o controlezi prin oameni loiali. Aceștia sunt aceiași oameni care nu vor să facă nimic pentru ca să protejeze consumatorul, să protejeze piața și iarăși revin la un an în urmă în parlament, am văzut foarte îndeaproape cum acești deputați din Comisia economie, buget și finanțe în loc să încerce să identifice cea mai bună persoană, la urma urmei să aibă un concurs impecabil și transparent, ei din nou au făcut un fel de concurs semitransparent, urmare a căruia a câștigat o persoană care a fost votată în plen de majoritatea de atunci PSRM și PD, dacă nu greșesc. Concursul nu este o excepție, ci mai mult o regulă, ei așa s-au deprins să facă și în parlamentul trecut, doar că cu ocazia asta chiar i-am prins, cum s-ar spune, în flagrant. Are loc un interviu, are loc evaluarea, au loc interviurile și stau deputații și pun note la diferiți candidați care vorbesc acolo, răspund la întrebări, după care punctajul se calculează în secret de președintele comisiei, pe atunci dl Golovatiuc. Până astăzi, eu nu am certitudinea că, după ce au calculat punctajul, nu au chemat pe un deputat socialist sau al doilea, sau al treilea să-și schimbe puțin punctajul ca să fie selectată o persoană, și nu cealaltă.”Europa Liberă: Aș vrea să-mi dau seama dacă înțeleg exact ce ne spuneți Dvs. acum. Ne spuneți, de fapt, că prețurile pe care le avem pe piața hidrocarburilor sunt inclusiv consecința numirilor politice care se fac în instituțiile astea de reglementare?Dumitru Alaiba: „Absolut! Din acest motiv, oricum principalul responsabil trebuie să fie parlamentul, parlamentul care a numit acești oameni care, clar, nu fac față și nici măcar nu vin cu soluții cum să facă față.”Europa Liberă: Un consilier de la președinție, Sergiu Tofilat este numele d-lui, a folosit zilele trecute cuvinte destul de dure, a zis că petroliștii jecmănesc cetățenii acestui stat. Sunteți de acord cu această apreciere?Dumitru Alaiba: „Eu nu o să acuz cetățeni sau antreprenori. Antreprenorii, cetățenii răspund la situația de pe piață. Este sarcina instituțiilor care creează legi și creează reguli să asigure o ordine. E clar că există petroliști, că există afaceri care beneficiază în urma acestui haos, dar eu nu cred că vreau să arăt la ei cu degetul, eu o să arăt la oamenii a căror muncă este zi de zi să asigure ordinea, dar ei nu o fac. Să nu uităm că ANRE sunt, de fapt, singurii care se bucură de scumpiri. Probabil, aceștia sunt tot cei de la ANRE. Dacă este să vă uitați la art. 11 din Legea cu privire la energetică, bugetul acestei instituții vine din taxe regulatorii, maximum 0,3% din vânzări la petroliști, la electricitate ș.a.m.d. sunt colectate de ANRE și constituie bugetul ANRE. Deci, în principiu, ei sunt nu chiar triști atunci când au loc aceste scumpiri și atunci când vine, de exemplu, o entitate sau alta să solicite o scumpire, atunci ei sunt mult mai înclinați spre a accepta parțial condițiile care sunt în cadrul legal actual, pentru că asta constituie și creșterea bugetului lor. Și eu cred că și aici ar trebui să ne uităm dacă noi putem să regândim, cumva, formula în care se finanțează această instituție.”Europa Liberă: Iată, tocmai în calitatea Dvs. de deputat, de membru al Comisiei buget și finanțe, ce pârghii aveți de gând să folosiți ca să determinați, poate, o schimbare a lucrurilor? Dumitru Alaiba: „Este greu să identific alte soluții decât pur și simplu ca persoanele de la conducerea acestor instituții să-și dea demisia. Eu cred că noi am văzut destule, am văzut la ce sunt capabili, le-am văzut capacitățile, există clare suspiciuni că modul în care au fost ei selectați nu a fost tocmai transparent și nu a fost tocmai public, așa cum scrie legea, cel mai bine este ca să plece în demisie și pur și simplu să numim alți oameni urmare a unui concurs, într-adevăr, transparent.”Europa Liberă: Care să facă ce?Dumitru Alaiba: „Care să asigure protecția intereselor consumatorilor, să asigure transparența.”Europa Liberă: Spuneați că teamă vi-i că, în afară de plafonarea acestor prețuri, aceste instituții nu vor putea propune nimic. Dar de ce nu e bine să se plafoneze aceste prețuri?Dumitru Alaiba: „Pentru că de la asemenea exercițiu corupția o să fie pur și simplu și mai mare. Noi avem în continuare o instituție care în lege este independentă să facă ce vrea, iar în practică este condusă de oameni nu tocmai independenți și atunci o să se înceapă târgul cu plafoanele. E mult mai simplu din partea unor organizații de lobby să „negocieze” un plafon confortabil, decât să se conformeze anumitor formule, ceea ce este acum. Nu asta este soluția.”Europa Liberă: Dar care e soluția?Dumitru Alaiba: „Soluția este să asigurăm o transparență și o concurență în domeniu. Noi nu avem concurență și acesta-i motivul din care noi vedem peste noapte, în lanț, în aceeași zi, toți petroliștii cresc prețurile. Acesta-i cel mai bun indicator că nu există concurență, pur și simplu în acest domeniu este un cartel care funcționează de ani și ani de zile. Treceți în România, o să mergeți câteva sute de kilometri și n-o să găsiți prea multe prețuri identice, așa cum este la noi. Și asta-i diferența atunci când ai o concurență adevărată în domeniu și când nu ai. Cartelurile în Republica Moldova sunt interzise și de aici trebuie să începem. Noi trebuie să îi determinăm pe jucători să concureze între ei, nu să se înțeleagă și într-o bună zi, la ora X, ei toți împreună, în lanț, cresc prețurile la același produs.” Europa Liberă: Iar economiștii, cei care vorbesc că ceva nu-i în regulă cu aceste scumpiri invocă faptul că pe parcursul anului 2020, atunci când prețurile pe piața internațională au scăzut brusc, pe piața Republicii Moldova aceste prețuri nu s-au schimbat, iar acum când, într-adevăr, parcă ar exista motive de scumpire, reacția este promptă și ei zic că asta ar fi dovadă că cineva a profitat... Dumitru Alaiba: „Asta este dovada că nu există concurență. Atunci când cartelul este în funcțiune, atunci probabil este comunicare: „Voi scădeți prețul?” – „Nu scădem”. – „Înseamnă că ținem prețul”. Așa-i la noi și în construcții, și în domeniul carburanților ș.a.m.d. Ei țin prețul atunci când sunt motive să-l scadă și măresc prețul împreună pentru a nu concura între ei în baza prețului. Și atunci ei refuză să concureze între ei pe preț, ei concurează între ei pe locații la benzinării, pe oferte la agenți economici, pe promovare, marketing, cartele etc., dar nu se bat pe preț, nu oferă prețuri mai avantajoase la pompă pentru consumatorul de rând. Și aici, ca să-i împingem în această luptă între ei, între diferiți jucători din domeniu, aici este misiunea instituțiilor statului.”