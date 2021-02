Chișinău: Microbuzele vor fi în grevă pe 23 februarie. Ce rute nu vor activa?

10:40

Trei oameni au murit, iar doi au fost răniți, după ce un necunoscut a deschis focul într-un magazin de arme din New Orleans, Louisiana, informează Associated Press pe 21 februarie. Incidentul s-a produs în magazinul Jefferson Gun Outlet. Potrivit Fox News, între vizitatorii acestuia s-a produs un conflict. La un moment dat, unul dintre clienți a […]