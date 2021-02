EDITORIAL // Curtea Constituțională la un pas de catastrofă

12:10

Mai mult, pe când era viceministru al Tineretului și Sportului, Spînu a fost și în incompatibilitate de funcție. S-a întâmplat la intersecția anilor 2015-2016, când, în paralel, a administrat activitatea unei firme din Hong Kong care, în ultimii ani, i-a adus circa 8 milioane de lei. Andrei Spînu, în timpul unei prezentări la campusul de inovație „Dreamups”. Chișinău, iulie 2016 // Foto: Dreamups via Facebook10 noiembrie 2016. Oarecum timid, Andrei Spînu intră pe scena cinematografului „Gaudeamus” din Chișinău. Face o remarcă despre mărimea pozei cu el proiectată pe ecranul din spate și își începe prezentarea despre faptul că start-up-urile nu eșuează, ci fondatorii renunță, invocând mai mult motive în susținerea ipotezei sale.„Exact asta am pățit-o eu la 18 ani, când mi-am deschis prima companie și peste două luni mergeam s-o închid”, avea să se destăinuie el în fața publicului.