Strada Maria Cebotari din centrul capitalei va fi redeschisă circulației rutiere

Angelika Vee revine în atenția fanilor cu o piesă superbă de dragoste "Don't Say That You Don't Feel It" și un videoclip emoționant, filmat în America. În imaginile video, Angelika poarta o rochie lungă, vaporoasă, care se potrivește perfect cu vibe-ul romantic și rafinat al piesei. Artista recunoaste ca este o romantică incurabilă și și-a dorit să lanseze piesa și videoclipul în aceasta p