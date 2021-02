Aproape 39% din respondenții BOP nu s-ar vaccina contra COVID-19

15:00

Doi tineri din Nisporeni riscă să plătească amenzi pentru că și-au instigat câinii de luptă să atace un maidanez până l-au omorât, după care i-au agățat leșul într-un pom ca momeală pentru patrupezii lor de rasă pitbul. Totul a fost filmat și postat pe TikTok. Ulterior secvența video a fost...