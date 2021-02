Pe 23 februarie în Ucraina ajung primele doze de vaccin împotriva Covid-19

16:00

Rusia a aprobat sâmbătă al treilea vaccin împotriva coronavirusului, a anunţat premierul Mihail Mişustin la televiziunea de stat, deşi studiile clinice la scară largă asupra acestui produs, etichetat CoviVac şi produs de Centrul Ciumakov, abia urmează să înceapă, transmite Agerpres. Rusia a lansat deja două vaccinuri COVID-19 urmând o abordare similară de acordare a aprobării