Jurnalist: BOP o proclamă pe Maia Sandu regină

12:30

Andrei Spînu, secretarul general al administrației prezidențiale, a jonglat de ani buni cu mai multe companii, inclusiv din zone offshore. Direct sau indirect, numele lui este legat de jurisdicții precum Cipru, Hong Kong, Delaware și Belize, notează Rise.MD într-o investigație.Mai mult, pe când era viceministru al Tineretului și Sportului, Spînu a fost și în incompatibilitate de funcție. S-a întâmplat la intersecția anilor 2015-2016, când, în paralel, a administrat activitatea unei firme din Hong Kong care, în ultimii ani, i-a adus circa 8 milioane de lei.10 noiembrie 2016. Oarecum timid, Andrei Spînu intră pe scena cinematografului „Gaudeamus” din Chișinău. Face o remarcă despre mărimea pozei cu el proiectată pe ecranul din spate și își începe prezentarea despre faptul că start-up-urile nu eșuează, ci fondatorii renunță, invocând mai mult motive în susținerea ipotezei sale.„Exact asta am pățit-o eu la 18 ani, când mi-am deschis prima companie și peste două luni mergeam s-o închid”, avea să se destăinuie el în fața publicului. De fapt, Spînu avea atunci 19 ani, iar întreprinderea individuală care i-a purtat numele a fost lichidată abia peste șase ani, adică în 2012.Andrei SPÎNU: Am început procedura de închidere peste două luni și un pic, dar trebuie să recunosc că, ținând cont de cât de complicat este să închizi o companie în Moldova, a durat […] până am finalizat procedura. ATERIZAREA ÎN MAREA BRITANIEPână să se ajungă la lichidarea de jure a primei sale afaceri, Spînu deja era asociat în alte cel puțin patru companii din Republica Moldova – Mentor-Grup SRL, Focus Marketing SRL, Total Turism 24 SRL și Arbora Grup SRL. Prima a fost vândută în 2012, iar ultima a fost lichidată în 2017. Celelalte două, deja cu alte denumiri, au ajuns în proprietatea unei companii din Marea Britanie fondată în 2018 – Mondia Technologies LTD. MENTOR-GRUP SRLA fost fondată în 2007 de Andrei Spînu (50%) și Mihail Stipanov (50%). Câțiva ani mai târziu, ambii cedează câte 12,5% din cote lui Sergiu Matei. Ulterior, toți trei vor deveni co-fondatori la DreamUps – o platformă nonprofit destinată tinerilor antreprenori, dar și parteneri de afaceri în mai multe companii. Prin intermediul Mentor-Grup, Andrei Spînu și partenerii lui gestionau activitatea platformei Cubus.md – „prima companie de traduceri prin internet”. (Detalii, AICI) În 2012, aceștia vând afacerea unei alte companii din Republica Moldova – Monitoring Grup SRL. Detalii, AICI TRAVOD LIMITED SRL [denumire anterioară – Focus Marketing SRL (2010-2017)]A fost fondată în 2010 de Mihail Stipanov. Peste doi ani, acesta își va ceda o parte din cotă lui Andrei Spînu (33%) și lui Sergiu Matei (34%). În 2015, Matei iese din companie, dar revine peste doi ani prin intermediul unei firme din România – Travod Limited SRL, și preia integral Focus Marketing. Nu se ține mult de ea și, în 2019, o vinde unei companii din Marea Britanie – Mondia Technologies LTD. Detalii, AICI TRADUNO TECHNOLOGIES SRL [denumiri anterioare – Total Turism 24 SRL (2011-2012), Aripato SRL (2012-2015), Moresense Parteners SRL (2015-2017), Arbo Capital SRL (2017-2018)]A fost fondată în 2011 de Irina Spînu, soția lui Andrei Spînu, cu activități declarate în domeniul turismului și transportului de călători. Doar că, peste un an, Irina Spînu renunță la companie în favoarea soțului și a partenerilor lui – Spînu (33%), Matei (33) și Stipanov (34%). La finele anului 2016, când firma deja se reprofilase pe activităţi de realizare a soft-ului la comandă și de consultanţă în tehnologia informaţiei, cei trei asociați decid să-și vândă cotele unei companii din România – Wordminds SRL, deținută, la acel moment, de Stipanov. (Detalii, AICI) În cele din urmă, firma din România și, implicit, Traduno Technologies din Republica Moldova, ajunge în proprietatea Mondia Technologies LTD din Marea Britanie. Detalii, AICI ARBORA GRUP SRLBroker de asigurare, fondat în 2012 de Andrei Spînu (67%) și Mihail Stipanov (33%). În 2015, firma intră în proces de lichidare, dar la scurt timp cei doi asociați se răzgândesc și firma își reia activitatea, reprofilându-se pe realizare de soft-uri la comandă. Totuși, afacerea nu ține, așa că, în 2017, Arbora Grup este radiată din registrul companiilor. Detalii, AICI și AICIDeși, aparent, Spînu și partenerii lui au renunțat la afacerile din Republica Moldova, de fapt, aceștia au continuat să le controleze. Și asta pentru că ei sau membrii familiilor lor dețin aproape 90% din capitalul Mondia Technologies – proprietara Travod Limited SRL și Traduno Technologies SRL. (Detalii, AICI) Prima este deținută direct de firma britanică, iar cea de-a doua – prin intermediul Wordminds SRL din România. Detalii, AICI, AICI și AICIPe lângă cele două companii din Republica Moldova, Mondia Technologies, adică asociații ei, inclusiv Spînu, mai dețin alte două companii din Marea Britanie – Wordminds Translations LTD și Travod International LTD. (Detalii, AICI și AICI) Acestea, de rând cu firmele din Republica Moldova, țin de activitatea a două platforme online de traducere, care, în esență, sunt trase la indigo: Wordminds.com și Travod.com.Andrei SPÎNU (despre transferul de proprietate peste hotare): Trebuie să înțelegeți limitările pe care le are Republica Moldova pentru a face astfel de afaceri. Una dintre limitări ține de sistemele de plată. Republica Moldova nu este conectată, mai ales atunci când noi am început, la niciun sistem de plată internațional precum PayPal, Moneybookers/Skrill sau alte sisteme de plată. Doi – toți clienții noștri sunt din afara țării. Trei – erau și riscuri, reieșind din situația politică care era în acea perioadă. Patru – noi ne-am dorit și ne dorim în continuare să creștem o companie globală. Pentru o companie globală, ai nevoie de o prezență globală. Respectiv, după mai multă consultanță, s-a decis să construim toată compania, juridic, încorporând-o în Marea Britanie.În Mondia Technologies, Spînu nu-și deține direct cota de 29,6%, ci prin intermediul Wupp LTD, o companie tot din Marea Britanie pe care a fondat-o în 2018 și care, un an mai târziu, i-a adus dividende de 60 de mii de euro (peste 1 milion de lei). Detalii, AICI și AICIAndrei SPÎNU: Este o companie holding. Ea doar deține o cotă-parte în compania Mondia [Technologies]. DECOLAREA DIN OFFSHOREStructura de proprietate, acum curat britanică, a afacerii cu traduceri online, a arătat cu totul altfel la început, traversând două jurisdicții offshore în drum spre beneficiarii finali. Punctul de pornire a fost la fel Marea Britanie, unde, în 2013 și 2015, sunt înregistrate două companii – Travod Limited și Wordminds Limited. Prima a fost fondată de filipinezul King Howard Cordero Enriquez, iar a doua – de australianca Taya Burnett, ambii proprietari nominali. Detalii, AICI și AICIAndrei SPÎNU: Ele nu au avut activitate sau foarte puțină. KING HOWARD CORDERO ENRIQUEZ este „de meserie” director și proprietar nominal de companii (adică figurează în acte doar formal, beneficiarii firmelor fiind cu totul alte persoane), după cum reiese din câteva procese de judecată din Marea Britanie în care apare numele lui. (Detalii, AICI și AICI) De altfel, de-a lungul anilor, el s-a perindat prin mai mult de 100 de companii britanice. Detalii, AICI TAYA BURNETT este mai modestă. Are la activ doar vreo 10 companii în Marea Britanie, fiind mai prezentă în Noua Zeelandă, unde s-a intersectat cu activitatea a 17 companii. Detalii, AICI Și Enriquez, și Burnett, l-au avut ca partener în cadrul unor companii pe neo-zeelandezul Ian Taylor – unul dintre cele mai sonore nume de familie printre furnizorii de firme-paravan. Detalii, AICI și AICIÎn 2016, și Travod, și Wordminds, ajung în proprietatea unor companii cu denumiri omonime înregistrate în Hong Kong. (Detalii, AICI și AICI) La rândul lor, Travod LTD și Wordminds LTD din Hong Kong erau și încă mai sunt deținute de o companie din Cipru. Detalii, AICI și AICIFirma cipriotă Arbo – Capital LTD a fost fondată în martie 2016 și a avut denumirea inițială de Moresense Partners LTD. (Detalii, AICI) (În principiu, aceleași denumiri – Moresense Parteners SRL și Arbo Capital SRL, le-a avut, în perioada 2015-2018, și firma Total Turism 24 din Republica Moldova – actuala Traduno Technologies SRL, pe care soția lui Spînu a fondat-o în 2011.)Firul de proprietate doar trece prin Arbo – Capital din Cipru și revine în Hong Kong, la alte trei companii. Una dintre ele – Accelerated Future LTD, firmă controlată de Andrei Spînu.Andrei SPÎNU: Până a decide să mutăm totul în Marea Britanie, noi am operat în Hong Kong. BELIZIANUL DIN HONG KONG16 decembrie 2015. Mai sunt 42 de zile până când premierul democrat, Pavel Filip, îl va face pe Spînu șomer, acceptându-i demisia din fotoliul de viceministru al Tineretului și Sportului – prima sa funcție publică. (Detalii, AICI și AICI) La 7 800 de kilometri distanță de Chișinău, un belizian pe nume Matthew Adrian Bradley înregistrează în Hong Kong compania Accelerated Future LTD. (Detalii, AICI) Nu se ține de ea și, în aceeași zi, o transferă în proprietatea lui Spînu. Detalii, AICIAndrei SPÎNU: Aceasta este o procedură, în momentul în care s-a înregistrat compania. Ea a fost înregistrată acolo pe loc, după care s-a schimbat pe mine. […] La acea etapă, când noi am deschis [afacerea cu traducerea], [Hong Kong] era cea mai ușoară jurisdicție în care noi puteam să deschidem [o companie].Odată cu controlul asupra companiei, Spînu preia de la belizianul Bradley și fotoliul de director, funcție la care va renunța, în favoarea soției, abia în 2019. Detalii, AICIAltfel spus, pe ultima sută de metri de aflare în fotoliul de viceministru al Tineretului și Sportului, Spînu a fost, concomitent, și director al companiei din Hong Kong, fără să rezolve „situaţia de incompatibilitate […] în decursul unei luni”, așa cum îi cerea legea.Andrei SPÎNU: Nu cred. Trebuie să verific. Îmi vine greu… Trebuie să mă uit peste documente și să mă consult. Dar cu siguranță nu cred că este așa. Dați-mi voie să mă informez. Acum îmi vine greu să vă spun.Între timp, firma lui Spînu din Hong Kong va deveni OneTwoStart LTD, denumire sub care și apare în declarațiile lui de avere. De la ea Spînu a încasat, în perioada 2017-2019, cele mai consistente venituri – peste 8 milioane de lei. Detalii, AICI și AICIAndrei SPÎNU: Sunt bani pe care îi primeam ca și dividende din afacerea cu traducerile. […] Acum [firma] nu se ocupă cu nimic. Este în fază de lichidare, pentru că nu mai este rost să se ocupe cu ceva, atâta timp cât totul este mutat în Marea Britanie.Anume pe seama veniturilor din Hong Kong și pune, în mare parte, Andrei Spînu, casa de 215 metri pătrați din Chișinău pe care a cumpărat-o, în 2018, cu 393.500 de euro, adică 7.6 milioane de lei. (Detalii, AICI, AICI și AICI) Banii nu i-a plătit pe toți deodată, urmând să-i achite în rate până la finele anului trecut.Andrei SPÎNU: Dacă urmăriți declarațiile [de avere] pe care le-am făcut, o să vedeți că sunt venituri suficiente ca să acopăr această sumă. Iar când o să ridicați declarația pentru 2020, o să vedeți că cea mai mare parte din casă a fost achitată în 2020. PARADISUL UITATDe Belize, unul dintre cele mai opace paradise fiscale din lume, pe Spînu îl leagă nu doar Matthew Adrian Bradley, tipul de la care a preluat compania din Hong Kong.26 noiembrie 2018. La 10 500 de kilometri distanță de Chișinău, autoritățile din Belize informează că au radiat din Registrul Comerțului compania Intuitive Forward LTD. (Detalii, AICI) Anunțul a venit la o lună după ce, Andrei Spînu, actualul secretar al administrației prezidențiale, a demarat procedura de lichidare a companiei.Andrei SPÎNU: Eu nu îmi aduc aminte de această denumire de companie. Probabil s-au ocupat colegii de ea. Dar ea nu a avut nicio activitate.În lista jurisdicțiilor în care apare numele lui Spînu figurează și statul american Delaware. Aici, la finele anului 2015, pe când încă era viceministru al Tineretului și Sportului, s-a asociat cu vechii săi parteneri de afaceri în Evolutics Technologies Inc, firmă lichidată patru ani mai târziu. Detalii, AICIAndrei SPÎNU: Noi la un moment dat am vrut să facem un start-up în SUA, în Silicon Valley. Am și fost acolo, toți trei. Doi colegi s-au înscris la un accelerator [de afaceri]. La penultima etapă din acel accelerator, era nevoie să încorporezi o companie, și ei au încorporat Evolutics Technologies Inc., la care am participat și eu. […] Am început să dezvoltăm o aplicație pentru Gmail. Am început s-o dezvoltăm, am dezvoltat-o… Am avut, cred că, și unul-doi care au plătit câțiva dolari, pentru că era un fee (taxă – din engleză) lunar, și nu a mai avut activitate.Oficial, statul Delaware nu este offshore, dar este cunoscut pentru faptul că acționează ca un paradis fiscal, numărul companiilor înregistrate aici fiind mai mare decât cel al populației. Detalii, AICI și AICI Conform clasamentelor Tax Justice Network (TJN) – o organizație neguvernamentală din Marea Britanie specializată pe studierea, la nivel global, a fenomenelor precum eschivarea de la plata impozitelor, concurența fiscală și paradisurile fiscale, și Cipru, și Hong Kong, și Marea Britanie, și SUA (în mare parte datorită câtorva state, printre care și Delaware), sunt jurisdicții care se regăsesc printre promotoarele de vârf ale secretului financiar, cât și în topul celor mai celor mai importante paradisuri fiscale din lume. Astfel, în Financial Secrecy Index – 2020, care listează un total de 133 de țări și jurisdicții, SUA s-a clasat pe locul 2, Hong Kong – pe 4, Marea Britanie – pe 12, iar Cipru – pe 27. Detalii, AICI În schimb, în Corporate Tax Haven Index – 2019, Hong Kong are cea mai avansată poziție – a 10-a, fiind urmat, de la distanță, de Marea Britanie (poziția a 13-a), Cipru (poziția a 18-a) și SUA (poziția a 25-a). În total, indexul paradisurilor fiscale a vizat 64 de țării și jurisdicții. Detalii, AICI „DĂUNĂTOR PENTRU ȚARĂ”Rugat să comenteze, din postura de Secretar General al administrației prezidențiale, care ar trebui să fie atitudinea statului față de utilizarea de către oamenii de afaceri din Republica Moldova a jurisdicțiilor cunoscute și ca paradisuri fiscale, Andrei Spînu a avut o poziție fermă.Andrei SPÎNU: Statul trebuie să lupte cu offshorizarea. În mod special, dacă offshorizarea înseamnă contracte cu statul, participarea la achiziții publice, participarea la anumite sectoare sensibile pentru securitatea statului, cum ar fi sistemul bancar, sistemul de asigurări, mass-media. […] Eu cred că asta este extrem de dăunător pentru țară și cu asta trebuie să luptăm.Cât despre veniturile obținute din exterior, important este ca informația să ajungă și la Fisc, afirmă Spînu.Andrei SPÎNU: Nu cred că este corect ca veniturile obținute, indiferent de zona din care sunt obținute – offshore, non-offshore, pentru că și în non-offshore poți să ascunzi anumite venituri, să nu fie declarate și să nu se achite taxă acolo unde este reședința fiscală a celor care fac acele afaceri. Ceea ce eu am considerat că, indiferent de unde sau în ce jurisdicție va fi compania pe care o dețin, să declar toate veniturile la Inspectoratul Fiscal din Republica Moldova.autor: Nicolae CUȘCHEVICI / sursa: rise.md