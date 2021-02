Editorial de Victor Nichituș | COINCIDENȚE

10:50

Liderul Pro Moldova, Andrian Candu, susține că ex-premierul Ion Chicu este supărat pe el. În cadrul emisiunii ”Dreptul la Replică” de la Știri.md, deputatul a menționat că la moment nu are nicio relație cu Chicu. “Nu sunt în nicio relație cu Ion Chicu Chicu. După demisia sa ne-am vazut când am zburat într-un avion, la mijlocul lunii ianuarie. […] Articolul Andrian Candu: Am primit 3 mesaje de la Ion Chicu. L-am supărat apare prima dată în NewsIN.