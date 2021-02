Mariana Durleșteanu a venit cu un mesaj către cetățeni și clasa politică: Să facem lucruri frumoase! Pălăvrăgeala electorală să rămână activitatea celor care de nimic altceva nu mai sunt capabili!

17:30

Primarul general Ion Ceban a solicitat CMC-ului, Parlamentului și Guvernului inițierea negocierilor directe cu producătorii pentru a procura 100 de autobuze pentru municipalitate. Despre aceasta a anunțat primarul general Ion Ceban în cadrul unei conferințe la Primăria Chișinău.„Da, înțelegem că transportul public este o problemă majoră, atât pentru capitală, cât și pentru suburbii. Pentru a rezolva unele probleme din suburbii, vom lansa curând o platformă, unde cetățenii vor putea să își expună părerea într-un sondaj. Eu pot să presupun că problema transportului va fi una de top.Ăștia care bat din limbă la CMC de mult timp, nu m-au ascultat, când am insistat anul trecut, când am zis să mergem pe formula procurării autobuzelor pe acord guvernamental. Asta ar fi fost mult mai ieftin și în luna iunie am fi avut 100 de autobuze aici. În fine, am mers pe o procedură mult mai largă, iar ceea ce am zis s-a adeverit că autobuzele nu vor fi mult timp. Avem bani, avem toate procedurile făcute, dar autobuze nu avem. Nu pentru că nu vrea primăria, nu pentru că eu nu vreau, pentru că procedurile în instanță finală au fost anulate.Odată ce am primit această decizie că nu a avut loc licitația. Noi avem 4 licitanți – OTOCAR, BMC, IZUZU și MAZ. Noi vom veni în ședința CMC cu unele propuneri, ca discuțiile să fie făcute la direct. Dar, în același timp, ne vom adresa Parlamentului ca să putem iniția aceste procese din negocieri directe – prin majorarea capitalului statutar a Parcului Urban de Autobuze. Noi suntem singur că în instanță finală putem să obține condiții mult mai bune”, a declarat Ceban.Ceban spune că municipalitatea este gata de a face o licitație nouă în acest sens, dacă se cere, dar lucrurile trebuie să fie mișcate din loc.