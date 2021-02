Culoarea secrețiilor nazale – ce afecțiuni pot indica și când e cazul să te adresezi medicului

12:20

Originar din Asia de Sud Est, pomelo s-a răspândit în întreaga lume în ultimii ani, grație beneficiilor pe care le are pentru sănătate. Din punct de vedere nutrițional, pomelo este un fruct valoros, fiind bogat în vitamina C, potasiu, fibre, vitamina B6 și magneziu. Cu toate că nu are o varietate mare de nutrienți, aceștia se regăsesc în cantități impresionante. Pomelo conține și betacaroten și acid folic, substanțe benefice în special pentru femeile însărcinate. Întărește sistemul imunitar – Un...