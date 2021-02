Angajații Căii Ferate din Ocnița intenționează să blocheze liniile de tren. Nu li se plătesc salariile de câteva luni. LIVE

10:10

Meteorologii prognozează că la începutul săptămânii viitoare în Moldova se va încălzi. Aceștia promit că pe 22 februarie aerul se va încălzi până la + 12 ° C. Potrivit meteorologilor, în centrul țării și în Chișinău, parțial va fi înnorat, dar ploi nu se așteaptă săptămâna viitoare. În timpul zilei, temperatura va fi de + […]