Autoritățile de la Chișinău au reactivat aproape 500 de paturi pentru pacienții cu COVID-19

Casa de licitații Kestenbaum & Company de la New York a anunțat că suspendă vânzarea evidențelor de înmormântare evreiască din secolul al XIX-lea din Cluj, informează cotidianul New York Times. Comunitatea evreiască din România numără acum câteva sute de persoane.Sub dominația nazistă în 1944, aproximativ 18.000 de evrei au fost deportați în șase trenuri din orașul Cluj-Napoca din România și duși în lagărul de la Auschwitz-Birkenau. Aproape toți au pierit. Există puține documente despre viața, cândva foarte activă, a comunității evreiești din Cluj, de aceea documentele sunt privite ca fiind esențiale pentru reconstituirea istoriei sale.Retragerea a venit la cererea Comunității Evreiești din Cluj și a unei organizatii mondiale evreiești, care au cerut ca vânzarea registrului de înmormântare listat în catalog pentru licitația din 18 februarie și cunoscută sub numele de Pinkas Klali D'Chevra Kadisha, să fie anulată.Registrul, scris de mână în ebraică și idiș a fost reperat online de un cercetător care l-a alertat pe Robert Schwartz, președintele Comunității Evreiești din Cluj și supraviețuitor al Holocaustului.În scrisoarea pe care a trimis-o casei de licitatii în aceasta lună, scrie NYT, domnul Schwartz a descris manuscrisul, evaluat între 5000 si 7000 de dolari, ca fiind „foarte prețios pentru istoria comunității noastre” și a fost însușit in mod ilegal de persoane care nu au fost identificate.