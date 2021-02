Unul dintre liderii unui important cartel mexican, prins în România într-o operaţiune comună a poliţiştilor români şi americani

15:20

La şase luni de la disputatele alegeri prezidenţiale din Belarus, lidera opoziţiei Svetlana Tihanovskaia a recunoscut că mişcarea pentru democraţie a suferit o înfrângere temporară, relatează duminică DPA, citată de Agerpres. • "Trebuie să recunosc, am pierdut strada", a declarat ea într-un interviu pentru ziarul elveţian Le Temps. "Nu avem mijloacele necesare să contracarăm violenţa regimului împotriva protestatarilor", a adăugat ea.Guvernul, a spus Tihanovskaia, are armele şi are puterea. "Da...