Câte persoane a vaccinat Rusia

18:00

Pe parcursul anului trecut, 2020, exporturile de mărfuri din Republica Moldova au însumat 2485,2 milioane de dolari SUA. Valoarea acestora este mai mică cu 10,6% față de anul 2019. Principalele țări de destinație a exporturilor au fost România (28,4% din totalul exporturilor), Germania (9,1%), Federația Rusă (8,7%), Italia (8,6%) și... The post Exporturile din Republica Moldova au scăzut cu mai bine de 10% în 2020 appeared first on Portal de știri.