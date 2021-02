Alte peste 500 de cazuri noi de Covid, confirmate în RM; Unde se înregistrează cele mai multe cazuri // GRAFIC

16:50

Ce se întâmplă cu examenele de Bacalaureat în acest an În acest an, elevii nu vor scăpa examenele de Bacalaureat. Ministrul Educației, Lilia Pogoloșa a precizat că pregătirile pentru sesiunea de sfârșit de an școlar au început deja. Autoritățile nu exclud că unele conținuturi pentru BAC ar putea fi ajustate. Pentru absolvenții de liceu, pentru cei de gimnaziu, dar și pentru examenele din clasa a IV-a au fost elaborate testări temporare. „Depunem tot efortul pentru organizarea BAC-ului. Recent am...