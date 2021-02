Chişinăul cere Tiraspolului să nu trimită citații elevilor din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului

16:00

Șeful administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a dat indicații să fie procurat un frigider pentru depozitarea vaccinului Pfizer. Indicația a fost dată miercuri, după ce cu o săptămână mai devreme Krasnoselski dădea asigurări că regiunea transnistreană are toate condițiile pentru a primi vaccinul Pfizer, care trebuie păstrat la -70 de grade. Liderul de la Tiraspol o contrazicea atunci pe șefa departamentului de sănătate, Cristina Albul, care declarase că regiunea transnistreană „nu este gata să depoziteze vaccinul Pfizer pentru că nu are instalații frigorifice care să asigure o temperatură de -70 de grade”.Joi, la ședința Centrului de comandă pentru combaterea epidemiei de la Tiraspol, specialiștii din domeniul medical au confirmat că în regiunea transnistreană nu există frigidere care să asigure o temperatură de –70 de grade, iar aceștia sunt citat de un comunicat emis chiar de serviciul de presă al lui Krasnoselski.Executivul de la Tiraspol va trebui să găsească bani pentru a cumpăra un astfel de frigider, care costă aproximativ 6200 de euro și poate păstra 86 de cutii de vaccin, adică aproape 84 de mii de doze. Pentru păstrarea vaccinurilor Moderna și Sputnik-V regiunea transnistreană are șapte frigidere care pot asigura o temperatură de până la -25 de grade.Vadim Krasnoselski anunțase la începutul anului că Rusia va dona regiunii transnistrene 30 de mii de doze de vaccin Sputnik-V, dar de atunci nu s-a mai spus nimic privind data când acesta va ajunge în regiune. Prin platforma COVAX a OMS în stânga Nistrului vor ajunge vaccinuri din Occident – Pfizer, Moderna și Astra Zeneca – suficiente pentru a vaccina 20 la sută din populație.