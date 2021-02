Novak Djokovic a câștigat Australian Open după o finală cu Daniil Medvedev

16:30

Președinta țării Maia Sandu a participat pe 19 februarie la ședința Colegiului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. În cadrul întrevederii, șefa statului a menționat că nu va permite ca instituția să fie utilizată în beneficiul altor interese decât cele naționale. Totodată, aceasta a subliniat că este nevoie de o reformă în […]