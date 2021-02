Un investitor din Moldova a dat în judecată Ucraina, din cauza unei uzine de spirt

12:00

Oamenii legii au început să verifice minuțios dacă măsurile de răspândire a coronavirusului sunt respectate. În perioada 17 – 18 februarie 2021, au fost sancționate 83 de persoane fizice, anunță Ministerul Afacerilor Interne. Polițiștii și carabinierii au verificat 755 de agenți economici, 272 unități de transport public, toate lăcașele de cult și locurile publice.