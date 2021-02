O femeie a fost lovită de un taxi în sectorul Râșcani. Starea victimei este gravă

11:10

Pavel Eni, reținut anterior pentru acte de corupție, a fost repus în funcția de șef al cimitirului Sfântul Lazăr din capitală. Decizia a fost luată de instanța de judecată, scrie ZdG. Pe 18 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul avocatului său și a anulat ordinul prin care acesta era suspendat din funcție. Decizia […]