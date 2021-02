La 20 februarie 1938 vocea Mariei Tănase se auzea în premieră la Radio Bucureşti

22:10

Iordanul (date generale) Râul Iordan, principala apa curgatoare a Palestinei, izvoraste din Muntii Libanului, apoi traverseaza Marea Galileei si dupa un lung si sinuos traseu se varsa in Marea Moarta. Iordanul este pomenit in Sfanta Scriptura de peste 150 de ori. Cel mai important moment in care apare Iordanul este, fara indoiala, Botezul Domnului, relatat […] detalii...