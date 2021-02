Reguli noi pentru activitatea transportului și a piețelor

10:30

Fostul președinte al Republicii Moldova se află în Rusia de cel puțin o săptămână. Pe 19 februarie, acesta le-a mulțumit susținătorilor săi pentru felicitările adresate cu prilejul zilei sale de naștere și a anunțat că a sărbătorit pe insulele Sahalin și Kurile. Liderul Partidului Socialiștilor (PSRM) a publicat mai multe fotografii din vacanță. Acesta apare […]