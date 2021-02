Alexei Navalnîi a fost condamnat în dosarul de calomniere a unui veteran de război

10:50

China și Rusia își dispută nu doar Balcanii și Europa de Est în strategia lor de distribuire a vaccinurilor împotriva Covid-19, ci și Africa și America Latină. În România, oficialii nici n-ar îndrăzni să propună vaccinul rusesc sau unul din cele trei vaccinuri produse de China. În schimb, Budapesta a bătut palma cu Beijingul pentru 5 milioan de doze de Sinopharm, din care mai mult de jumătate de milion au ajuns în Ungaria acum 20 de zile. Este prima țară UE care permite folosirea vaccinurilor chinezești și rusești. Premierul ungar Viktor Orban crede că până la finele lunii mai, în Ungaria vor fi vaccinați mai mult de 3,5 de milioane de oameni din cei 9,8 milioane de locuitori ai țării.Agenţia Europeană a Medicamentului se află sub presiune pentru a autoriza noile vaccinuri anti-COVID, în vreme statele UE state membre ale UE se află în situația de a accepta nesfâșite întârzieri în livrări şi dificultăţi în aprovizionarea cu cele trei produse autorizate până acum de Bruxelles: Pfizer/BioNTech, Moderna şi AstraZeneca/Oxford.Cele patru state ale Grupului de la Vișegrad, Polonia, Ungaria Cehia și Slovacia au cerut în această săptămână Comisiei europene să fie mai eficientă cu distribuirea vaccinurilor anti-Covid19 și au discutat despre vaccinurile pe care le pot oferi Rusia și China. Premierul ceh Andrej Babis și-a arătat interesul față de vaccinul SputinikV, în vreme ce șeful guvernului de la Varșovia, Mateusz Morawiecki a criticat „marile corporații farmaceutice” pentru ritmul lent de livrare a dozelor și Bruxelles-ul pentru că a făcut „plăți anticipate consistente” fără să includă în contractile semnate angajamente clare privind cantitățile de vaccin și termenele de livrare. În schimb, după summit-ul de la Cracovia al Grupului, premierul Slovaciei, Igor Matovič a vorbit despre „tema vaccinului rusesc”, care a fost ridicată în timpul reuniunii, subliniind că „protecția sănătății și a vieții nu poate fi legată de geopolitică” fiindcă „virusul nu alege Estul sau Vestul, pornind de la preferințele politice”.Crește numărul liderilor europeni care fac lobby vaccinului rusesc și toți aceștia provin din fostul spațiu comunist. Lor li se alătură șeful guvernului regional din Catalonia și premierul austriac. Cei doi cer de urgență aprobarea în UE a vaccinului rusesc.Și Croația intră în acest cerc: potrivit știrilor ar fi negociat deja 1 milion de doze de vaccin SputnikV, ceea ce ar permite vaccinarea a 500.000 de presoane din acest stat balcanic cu 4 milioane de locuitori.În Balcani vaccinurile occidentale întârzie, iar în Bosnia și Herțegovina vaccinarea a început abia acum o săptămână când au primit SputinikV, dar în doze suficeinte doar pentru personalul medical.Serbia se laudă în schimb că au fost deja imunizate un milion de persoane și Belgradul promite ajutor fostelor republici care formau în perioada comunistă Iugoslavia. Țara va începe curând să producă vaccinul rusesc Sputink V, dar până atunci e gata să ofere câteva mii din dozele primite pentru Macedonia, Skopie așteaptă însă cele 200.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm aşteptate la sfârşitul lunii februarie.Republica Moldova cochetează la rândul ei cu vaccinul rusesc, după cum a lăsat să se înțeleagă premierul interimar după o întâlnire cu ambasadorul rus la Chișinău. Între timp, mica republică de dincolo de Prut așteaptă cele două vaccinuri occidentale pe care le primește prin sistemul internațional de ajutorare echitabilă, sistem condus de Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizare.Este vorba despre 24.570 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech și 264.000 de doze produse de Oxford/AstraZeneca.Agenţia Medicamentului de la Chișinău a primit cereri de la doi agenți economici pentru Sputnik V, iar NewsMaker.md precizează că diplomații moldoveni de la Ambasada din Moscova au fost deja vaccinaţi cu vaccinul rusesc, potrivit ambasadorului Vladimir Golovatiuc.Ucraina a interzis prin lege folosirea vaccinului rusesc, dar pe spațiul Asiei Centrale, concurează dur China și Rusia, care se bat în continuare și în Turcia, unde au ajuns deja aproape 10 milioane de doze chinezești, dar unde Rusia se pregătește să producă SputnikV.Rusia încearcă să-și impună vaccinul în spațiul ei tradițional de influență, în vreme ce China își continuă marșul cu intenția să cucerească noi teritorii pe care să le folosească în strategia economică extinsă.În fostul bloc comunist reticența față de vaccinul rusesc este destul de redusă, cu toate că nu există suficiente date nici despre eficacitatea lui, nici despre efectele adverse. În plus, președinta Comisiei Europene,Ursula von de Leyen, a spus acum trei zile că Rusia ar trebui să explice de ce este dispusă să vândă milioane de doze de vaccin anti Covid-19 „Sputnik V” altor țări, dar nu accelerează campania națională de vaccinare: „Cred că este o întrebare la care ne-ar trebui un răspuns”.La sfârșitul lunii ianuarie, China a declarat că trei producători de medicamente au depus cereri pentru furnizarea de vaccinuri anti-COVID-19 în cadrul mecanismului global de distribuire a vaccinurilor COVAX, ceea ce reprezintă primul pas spre livrarea de vaccinuri dezvoltate în China în cadrul acestei initiative. Cele 3 vaccinuri chinezești sunt Sinovac Biotech, Sinopharm şi CanSino Biologics.Tot la finele luni trecute, Rusia a anunțat că are un al doilea vaccin, numit, EpiVacCorona, care a fost înregistrat în octombrie, după ce a fost dezvoltat de laboratorul Vektor din Novosibirsk, în Siberia occidentală. Acest centru a lucrat în domeniul armelor biologice în perioada sovietică şi deţine mostre ale unor virusuri diverse, variind de la variolă la Ebola, potrivit Reuters.Primul vaccin rusesc a primit verde în Federația Rusă anul trecut în august: a fost numit Sputnik V, după primul satelit sovietic și a fost făcut decentrul de cercetare moscovit Gamaleya în colaborare cu Ministerul Apărării din Rusia.