Danemarca înăspreşte controalele la frontiera cu Germania

07:50

Roverul Perseverance, contruit de NASA, a ajuns în siguranță pe Marte, după o călătorie de mai bine de jumătate de an. Acesta este cel mai complex laborator științific trimis până acum pe „Planeta Roșie” și are printre misiuni inclusiv „producerea” de oxigen. Perseverance, roverul construit de NASA care este şi cel mai avansat laborator de astrobiologie trimis vreodată […] Articolul VIDEO // Ce misiune are roverul Perseverance, trimis de NASA pe Marte apare prima dată în SafeNews.