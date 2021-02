Arma secretă a Finlandei în lupta împotriva știrilor false: copiii de la grădiniță

14:10

Ultimele luni au fost îngrozitoare. A crescut numărul infecțiilor, s-au înregistrat zeci de mii de decese și continuăm să fim izolați. Dar există acum o mulțime de motive să sperăm că suntem pe drumul spre recuperare. Care sunt acestea? Am trecut de punctul culminant Numărul celor infectați a scăzut de la începutul lunii ianuarie și, […]