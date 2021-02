Cursul valutar oficial la 20.02.2021

08:30

Bill Gates este de părere că națiunile bogate ar trebui să treacă la „carne de vită 100% sintetică" pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră care determină schimbările climatice globale, scrie Sky News. În noua sa carte, „How to Avoid a Climate Disaster", miliardarul filantrop subliniază faptul că,...