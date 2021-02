+1028 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și încă doi lucrători medicali, uciși de virus

14:30

Primarul general Ion Ceban se arată contra unor decizii luate de Comisia Națională Excepțională în Sănătate Publică, în contextul pandemiei Covid-19. Edilul afirmă că a vorbit cu unii reprezentanți din guvern în acest sens, ca să fie reevaluate aceste decizii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă de la Primăria Chișinău.„Sunt unele decizii ce ar trebuie reevaluate, ține de activitatea HoReCa, transporturilor, piețelor și centrelor comerciale. Noi în trecut am avut diferențe de diferit tip, diferențe de abordare și complexitate. Eu am vorbit cu mai mulți reprezentanți ai Guvernului, autoritatea locală nu va lua o decizie în acest sens. Sper eu că în scurt timp vom putea reevalua la nivel local și la nivel central unele politici în acest sens.Cert este că în ianuarie am avut o stabilizare, am închis unele spitale. Acum avem o situație pe care o avem și să avem o abordare destul de profesionistă.Transportul public din Chișinău, care vizează nemijlocit decizia comisiei. Municipalitatea nu poate asigura capacitatea de 50% de umplere a troleibuzelor și autobuzelor. Noi am încercat din tot dinadinsul să o facem la 60 la sută. Practic, tot anul împrejur am avut efectivul maxim de troleibuze și autobuze. Faptul restricțiilor impuse a micșorat numărul microbuzelor din capitală. În condițiile în care transportul public va fi restricționat, vorbesc de rutiere, probabil vor fi sistate și va pune sub presiune suplimentară pe transportul public”, a punctat edilul.Ceban afirmă că atunci când au fost carabinieri la stații, nu s-a putut asigura ca această capacitate în unități să fie de 60 la sută.„Una dintre sursele de bază de răspândire a infecției este transportul public. Eu nu pot să demonstrez, dar ținând cont de ceea ce avem, nu avem un număr mai mare, alte 20 vor fi puse pe linie curând, altele 10 până la sfârșitul lunii, asta nu rezolvă problema în ansamblu. Pe de o parte, oamenii care trebuie să ajungă la grădinițe, la școală, la lucru – e dificil”, a precizat Ceban.Amintim că CNESP a instituit măsuri suplimentare de restricție pentru a preveni răspândirea virusului Sars-Cov-2. Una dintre acestea vizează activitatea centrelor comerciale din țară, care va fi sistată în zilele de week-end, începând cu 17 februarie 2021. Din această zi se restricționează și activitatea piețelor comerciale, care vor fi deschise doar în zilele de marți, joi și sâmbătă, cu excepția piețelor agricole.Totodată, a fost redus numărul admis de participanți la evenimentele festive în unităţile de alimentaţie publică, de la 50 de persoane la cel mult 20 de invitați. Prezența spectatorilor în incinta cinematografelor rămâne interzisă. De asemenea, în această perioadă se va interzice activitatea cluburilor de noapte și a discotecilor.CNESP a decis și limitarea numărului de pasageri în transportul feroviar și rutier în trafic municipal, raional și interraional – la 50% din capacitatea de îmbarcare. Agenții economici care activează în spații închise vor trebui să asigure aflarea concomitentă în interior a consumatorilor, în baza normativului 1 vizitator/4m2 de suprafață comercială liberă, suprafața disponibilă fără echipamente comerciale.Totodată, angajații autorităților adminsitrative centrale subordonate Guvernului vor continua activitatea în baza unui regim special de muncă de la 7:30 până la 16:00 și pauza de masă de la 12.00 până la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică. La moment, CNESP menține regimul actual de studii, dar va monitoriza riguros evoluția numărului de infectări, în vederea examinării posibilității de a reveni la regimul online de studii în instiuțiile de învățământ.