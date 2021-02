Sâmbătă și duminică ne relaxăm cu tv8. Nu rata noile episoade ale serialului „Familia”

12:50

Dacă în mai 2020 asistența umanitară din partea României a fost întâmpinată sub podul din cartierul Telecentru al Capitalei, ceea ce a generat critici dure în rândul societății, în acest an ceremonia are loc în Piața Marii Adunări Naționale. Cele 13 camioane cu asistență medicală în valoare de circa 48 de milioane de lei staționează […]