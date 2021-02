Sîrbu: Curtea nu poate lăsa în vigoare Decretul emis de Maia Sandu

12:00

Autoritățile au început pregătirile de examenul de bacalaureat din 2021. În urma pretestărilor, testele ar urma să fie ajutate, spune șefa de la Educație, Lilia Pogolșa. Și asta pentru că „elevii au trecut printr-o perioadă foarte grea anul trecut”.„Depunem tot efortul și realizăm toate activitățile preconizate an de an pentru organizarea BAC-ului național. Mai mult, recent, am semnat un ordin