„Nu sunt bani”. Ce spune ministra educației despre petiția privind crearea unui minister al culturii 

18:15

Compania din domeniul Inteligenței Artificiale GoParrot și proiectul GirlsGoIT lansează programul de orientare și ghidare în domeniul IT a elevilor claselor liceale și nu doar: „IT nu e doar despre cod". Programul are drept scop informarea despre oportunitățile non tehnice din domeniul IT, cât și abordarea celor mai actuale subiecte privind securitatea digitală, noțiunea de cetățean digital, etc. Urmează a fi organizate o serie de ateliere online, începând cu finele lunii februarie curent, cu participarea nemijlocită a elevilor, profesorilor, părinților și nu doar, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.