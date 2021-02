Convoiul umanitar de la București, în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău. Bogdan Aurescu: România consideră R. Moldova o prioritate absolută

22:00

România investește necondiționat în educația copiilor din R. Moldova. De această dată grație sprijinului financiar oferit de Guvernului României, copii de la grădinița „Albinuța” din satul Glinjeni, raionul Fălești din R. Moldova, au condiții mai bune, transmite presa din regiune. Mai exact, în instituția respectivă, în mai puțin de două luni, au fost construite blocuri sanitare moderne. Astfel, micuții nu mai sunt nevoiți să iasă afară pe ploaie sau ger, acolo unde până nu demult se afla unicul bloc sanitar pentru copii. „Noi am implementat un proiect unde am fost finanțați de Guvernul României. Am considerat că mult mai acută este problema blocurilor sanitare în grupe. Așa că am redirecționat acești bani și am reparat patru blocuri sanitare. Dat fiind faptul că ne-am încadrat în termeni și costul lucrărilor a fost de 218 mii, 32 de mii ne-au rămas pentru schimbarea geamurilor și ușilor în sala muzicală”, a spus Elizaveta Covaliuc, directoarea grădiniței „Albinuța”. Pentru construcția blocurilor sanitare Guvernul României a alocat 120 de mii de lei, iar administrația publică locală a venit cu o contribuție de 58 de mii de lei. „Am avut nevoie numaidecât deoarece avem mulți copii, care frecventează grădinița. Este urât că în secolul XXI, copiii de trei sau patru anișori se duc afară la baie, nu este comod. Proiectul nostru înaintat a fost aprobat, numai că a trebuit și contribuția noastră. Bravo cetățenilor și părinților, care au strâns undeva 40 de mii de lei și a mai contribuit și Primăria”, a conchis Petru Gafinciuc, primarul satului Glinjeni. Acum, părinții sunt mulțumiți că în sfârșit micuții lor au condiții mai bune. Articolul Condiții mai bune pentru micuții din Glinjeni, grație României apare prima dată în InfoPrut.