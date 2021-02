Polițiștii au aplicat 83 de amenzi timp de două zile, pentru nerespectarea măsurilor anti-Covid

11:40

Platforma Demnitate și Adevăr (DA) cere audieri în plenul Parlamentului pe subiectul majorării prețurilor la carburanți. O scrisoare în acest sens a fost publicată de către vicepreședintele formațiunii Alexandr Slusari speakerului legislativului, Zinaida Grecianîi. Deputatul Alexandr Slusari a publicat scrisoarea și pe pagina sa de Facebook. „Majoritatea deputaților din Comisia Economie, Buget și Finanțe condusă […] The post Scumpirea carburanților ar putea fi discutată în parlament. Platforma DA cere audieri appeared first on NewsMaker.