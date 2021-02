Criza politică din Moldova și „ambițiile Kremlinului” (Revista presei)

05:10

Minus 1 grad va fi astăzi cea mai ridicată temperatura la Chișinău, dar pe cer mai apare și soarele, ne promit meteorologii. La Kiev e mult mai frig. Maximă este de minus 10... La Moscova – noapte minus 23, ziua minus 13. La București, mai spre apus – maxima ajunge la 2 grade cu plus, iar mîine se anunță și ninsoare și lapoviță. Aici la Praga maxima va fi astăzi de 9 grade cu plus. Cum a fost și ieri.Sî răsfoim agenda cu evenimente interne:La Chișinău, în Piață Marii Adunări Naționale, va fi oferit oficial Moldovei un important ajutor umanitar din partea Bucureștiului. La eveniment va participa ministerul de externe al României, Bogdan Aurescu.Dimineața este anunțată ședinta Consiliului Superior al Procurorilor.Comisia Electorală Centrală anunță o conferință de presă on line de analiză post-electorală cu tema „Alegeri prezidențiale în Republica Moldova 2020: analiză, concluzii, recomandări și pași de urmat ”Pe plan internațional, președintele american Joe Biden, cancelara Germaniei Angela Merkel, președintele Franței Emmanuel Macron, premierul de la Londra Boris Johnson, secretarul general ONU, António Guterres, secretarul general al Alianței Nord Atlantice Jens Stoltenberg, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, miliardarul Bill Gates vor participa cu toții on line la Conferința de securitate de la München, care începe astăzi. Reuniunea, consacrată colaborării transtlantice, îi va reuni pe unii dintre cei mai înalți factori de decizie din lume pentru a discuta despre modul de reconstruire și reînnoire a alianței transatlantice și de a evidenția domeniile în care cooperarea internațională este o urgență absolută. Ediția specială a Conferinței de securitate de la Munchen va dezbate probleme-cheie care se vor afla pe agenda internaționala în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.Tot în format online, astăzi va avea loc prima întâlnire între președintele Joe Biden cu liderii țărilor din grupul celor 7 țări democratice dezvoltate economic – și vor fi discutate probleme legate de combaterea pandeminiei de Covid.În mod oficial astăzi, Statele Unite revin în acordul privind schimbările climatice de la Paris.