„Un prilej extraordinar pentru meditații”. Dodon și-a sărbătorit ziua pe insulele Sahalin și Kurile (FOTO)

Actorul rus Andrei Meagkov s-a stins din viață, informează presa din Federația Rusă. Acesta avea 82 de ani. Deocamdată, jurnaliștii nu au reușit să afle cauza decesului. Andrei Meagkov a devenit celebru datorită rolurilor din „Ironia sorții" (în rusă Ирония судьбы, или С лёгким паром!) și „O idilă la serviciu" (în rusă «Служебный роман»).