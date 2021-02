Jurații Curții Constituționale vor favoriza oricum președintele țării! De unde știe Maia Sandu acest lucru?

17:30

„De ceva timp, la cererea Comisiei Naționale Extraordinară în Sănătate Publică am dispus ca transportul public să fie gratuit. Am fost obligați să cheltuim zeci de milioane de lei, iar guvernul încă nu a returnat acești bani la primărie, deși am făcut în mod repetat cereri relevante, a spus Ceban.Primarul Capitalei a mai spus că Primăria Chișinău nu poate asigura ca în transportul public să fie doar 50% de pasageri, așa cum a cerut CNESP în ultima sa decizie, deoarece încă nu există suficiente unități de transport în capitală.