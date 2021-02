PIB-ul în creștere, dar fără locuri noi de muncă. Prognozele economice pentru anul 2021

15:50

A trecut aproape un an de la începerea pandemiei, timp în care autoritățile din lumea întreagă au impus restricții, închis hotare, anulat evenimente importante și s-au investit sume enorme pentru lupta cu COVID-19. În aceste luni s-au închis afacerile mici, oamenii au rămas fără locuri de lucru, iar unii și fără ceea ce au reușit […] The post Sătui de restricții. Ce ne-a mai adus pandemia appeared first on Moldova.org.