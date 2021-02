Disney a lansat trailerul lungmetrajului Cruella

18:00

Primul an de pandemie a fost dezastruos din punct de vedere demografic pentru ţara noastră. Anul trecut au venit pe lume doar 27 de mii de bebeluşi, cele mai puţine naşteri de la independenţă, scrie publika.mdScăderea e de aproape cinci mii faţă de 2019, cînd oricum erau cu 600 mai puţine naşteri faţă de 2018.Medicii de la Institutul Mamei şi Copilului recunosc că de la an la an numărul de