/VIDEO DOC/ Fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, a rămas fără „Ordinul Republicii”. Maia Sandu a semnat decretul

Cerințe: cunoștințe în editare; Adobe premier; After Effects; Photoshop, Illustrator etc; minim 1 an experiență. Responsabilități: asigura post procesarea video/audio; montează promo și materiale video/audio solicitate de departamentele beneficiare; este responsabil în ceea ce privește conceptul și realizarea efectivă a promo-urilor. Calități: responsabil, punctual, bun organizator; creativ, cu viziune și inițiativă; flexibil, adaptabil la […]