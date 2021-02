Ministra Educației, despre diploma de master a Alei Nemerenco: „Această diplomă nu întrunește cerințele”

13:10

Timp de un an, am tot întrebat antreprenorii, managerii de top din țară care e nota lor de plată și cum au reușit ei să ajungă acolo, în vârful munților, spre succes. Am primit răspunsuri frapante care mă puneau pe gânduri zile întregi. Unele declarații, nici astăzi nu mă lasă. Au schimbat o parte din mine, principii și viziuni de viitor.