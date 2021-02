Irakli Garibașvili, candidatul partidului de guvernământ de la Tbilisi pentru funcția de prim-ministru

05:40

Aşadar, cum era de aşteptat, starea de urgență în sănătate publică din Republica Moldova a fost prelungită până pe 15 aprilie. De ce era de aşteptat? Pentru că multor moldoveni le e totuna, pentru că ei sfidează normele sanitare, drept urmare crescând numărul infectărilor. Numai că ce va schimba prelungirea stării de urgenţă şi ce fel de mâncare de peşte e această stare de urgenţă?Ea presupune, între altele, că accesul în transportul în comun se permite numai la jumătate din capacitate. Cică troleibuzele nu vor putea transporta mai mult de 51 de oameni, iar microbuzele mai mult de 10 oameni. Dar 48-49 de oameni într-un troleibuz e OK? Şi cine stă să-i numere? Taxatorii? Să fim serioşi! Oamenii cu măştile sub bărbii s-au tot plimbat prin troleibuze luni de zile, iar noi acum trebuie să ne imaginăm că cineva va avea grijă ca transportul în comun să nu fie arhiplin?A doua zi după prelungirea stării de urgenţă, am văzut un microbuz plin cu oameni care pornise spre un sătuc din apropierea capitalei. Păi, cum să se pornească şoferul numai cu 10 oameni? Ce câştig va avea? Aşa că mi se pare un soi de formalitate această măsură cu oameni puţini în transportul public.Şi mai e ceva. O ştire de ultima oră. După ce ni s-a spus că vaccinurile vor ajunge în RM la mijlocul lunii februarie, aflăm, iată, că ele vor veni cu întârziere. Şi nu e clar când anume vor ajunge. Deci urmează zile la fel de complicate, stimaţi ascultători. Zile în care cerinţele impuse de starea de urgenţă ar trebui să funcţioneze pe bune…