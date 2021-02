1340 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

21:30

Echipamente IT, imprimante și laptopuri pentru consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică au fost donate astăzi, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și celor 10 centre regionale de sănătate publică. Acțiunea face parte din activitățile comune ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și USAID, componentă a asistenței umanitare în domeniul sănătății ca răspuns la pandemia COVID-19.... The post OMS și USAID contribuie la consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică appeared first on Stop COVID-19.