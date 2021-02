Actorul principal din „Ironia sorții” a murit. Cauza decesului celebrului artist rus Andrei Miagkov

16:30

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență intensifică măsurile de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața bazinelor acvatice. O metodă inedită prin care amatorii de pescuit la copcă sunt informați despre riscurile aflării pe lacuri este lansarea de către salvatori a dronei. Dispozitivul are menirea de informa cetățenii despre riscurile la care sunt supuși, dar [...]