Maia Sandu, solicitată de un politician să-l lipsească și pe Vlad Filat de „Ordinul Republicii”

Procuratura din New York a dat în judecată compania celui mai bogat om din lume, Jeff Bezos Amazon, acuzîndu-l că nu are destulă grijă de angajații săi în perioada pandemiei, precum și de acțiunile sale punitive față de cei nemulțumiți. Acest lucru este menționat în proces. Amazon a obținut profituri uriașe din contul vieții, sănătății