Transportul privat de pasageri va fi sistat pentru o zi. CÂND SE VA ÎNTÂMPLA

21:20

Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sâmbătă în estul Japoniei, în regiunea Fukushima, a anunţat Agenţia… The post VIDEO: Cutremur puternic în apropiere de Fukushima, la 10 ani de la dezastrul nuclear provocat de seismul din 2011 appeared first on Regional.