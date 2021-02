Năstase s-a întâlnit cu Michalko și Hogan. Despre ce au discutat?

14:50

Jurnaliștii din Republica Moldova ar putea fi vaccinați în mod prioritar la etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare anti Covid-19, de rând cu polițiștii, angajații ministerelor, dar și cei ai Președinției, potrivit unui răspuns pe care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) l-a oferit portalului Media Azi. Reprezentanții Ministerului au precizat că vaccinarea va […] The post Ministerul Sănătății: Jurnaliștii vor fi vaccinați la etapa a doua de vaccinare, de rând cu polițiștii și angajații ministerelor appeared first on NewsMaker.