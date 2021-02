Vlad Plahotniuc rămâne fără „Ordinul Republicii”

17:20

Situația mass-mediei în Republica Moldova a fost gravă și în 2020, înregistrându-se aceeași stare a presei pentru al cincilea an consecutiv. Instabilitatea politică și criza economică, suprapusă pe criza pandemică, s-au răsfrânt direct asupra activității mass-media, arată Indicele privind Situația Presei în Moldova (ISPM) în anul 2020, lansat de Centrul...