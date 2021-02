Președinta Comisiei Europene pune sub semnul întrebării strategia Rusiei de vaccinare

07:30

În ziua în care candidatura Nataliei Gavrilița pentru funcția de prim-ministru era respinsă, joi, 11 februarie, iar apoi înaintată repetat de Maia Sandu, în contradicție cu propunerea unei coaliții proaspăt create în parlament de socialiști, partidul Șor și un grup de transfugi, Igor Dodon a plecat la Moscova. Într-o vizită privată, a spus el ulterior, când jurnaliștii de la Jurnal TV au aflat și au făcut public un detaliu interesant: ambasada rusă din R. Moldova a fost cea care a făcut rezervările de bilete pentru liderul socialist. Pus în situația să dea explicații, Igor Dodon a spus că „conform procedurii legale din timpul pandemiei, cetățenii moldoveni pot intra în Federația Rusă numai la invitația specială a unei instituții de stat sau cu recomandarea ambasadei ruse la Chișinău”. Mădălin Necșuțu, jurnalistul portalurilor anticoruptie.md și balkaninsight.com la Chișinău, a verificat însă aceste declarații și afirmă într-o investigație că lucrurile ar sta așa cum a spus fostul președinte și liderul PSRM. Europa Liberă: Din materialul tău și verificările pe care le-ai făcut devine cumva mai clar că a fost o vizită nu cu toate în regulă sau, cel puțin, ce a afirmat dl Dodon în apărarea sa nu prea e valabil. Te-aș ruga să explici.Mădălin Necșuțu: „Ce am făcut eu este un fact saying jurnalistic. Pur și simplu am mers pe firul acestei povești după ce am văzut declarația dânsului, care mi s-a părut contradictorie. Era dată pentru Deschide.md, în care dânsul ba spunea că este o vizită privată, ba spunea că acel demers al ambasadei ruse către Air Moldova este un demers procedural normal, fiindcă ar fi fost invitat de o instituție din Rusia. Și atunci, văzând acel răspuns, am zis să verific mai aprofundat această informație, să elucidez cumva acest mister, să-i spunem așa. Și am mers pe căi jurnalistice și, evident, am căutat care sunt condițiile de intrare în Rusia pentru un cetățean străin.”Europa Liberă: Igor Dodon spunând în acea explicație că dacă n-ar avea o invitație oficială din partea cuiva, nu ar putea merge în Rusia?Mădălin Necșuțu: „Exact! Și că, în același timp, este un cetățean simplu și că el a mers într-o vizită privată. Și am verificat în acest sens și dacă pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe foarte frumos, la pagina 114 din acel ghid se găsește Rusia, unde scrie foarte clar care sunt condițiile de intrare pentru un cetățean moldovean în Rusia și, la fel ca pentru ceilalți străini, nu este nicio diferență, și anume că un cetățean străin ia un test COVID, valabil, făcut cu 72 de ore înainte de ajungerea la Moscova. Altceva nu-ți trebuie nimic. Evident am vrut să verific din mai multe surse această informație și, bineînțeles, am mers pe site-ul Aeroflot, compania națională a Rusiei, și am găsit acolo exact același formular pe care l-am găsit în ghidul de la Ministerul Afacerilor Externe, și anume că pentru cetățenii străini veniți în Rusia este nevoie de acest test COVID, valabil cu 72 de ore înainte, deci nicio altă prevedere specială.Acum, în partea politică, am vrut să merg și să verific exact care este treaba cu această situație. Am vorbit cu mai mulți analiști care mi-au spus evident că acest episod, în viziunea lor, este unul care, de fapt, se petrece de mai mult timp, numai că de-abia acum a fost demascat și a apărut în presă. Țin să le dau dreptate, pentru că este pentru prima dată când apare o asemenea informație, vedem că apare după ce Igor Dodon nu mai este președinte. E clar că, dacă mă întrebați pe mine ca jurnalist, a fost o scurgere de la Air Moldova, dar acest lucru se întâmpla regulat și, mai mult, dacă ne aducem aminte de investigațiile RISE, mă refer la seria Kremlinului, acolo se spunea foarte clar și se arăta cu documente cum președintele Dodon își coordona anumite acțiuni de politică internă și externă cu Ambasada Rusiei.Ne aducem foarte bine aminte de episodul Conferinței de la München, când președintele Dodon pur și simplu și și-a coordonat speech-ul pe care urma să-l țină la München, în Germania, cu Ambasada Rusiei. Deci, vedem că anumite lucruri se leagă, dacă ne gândim și la background-ul relației dintre Igor Dodon și Rusia, și Ambasada Rusiei aici și, mai mult, dacă vă uitați pe pagina de Facebook a președintelui, pe data de 9 februarie dânsul are o întâlnire cu dl ambasador al Rusiei, Oleg Vasnețov. Deci, pe 9 are întâlnire, pe 11 pleacă, vedem că pe 12 este aniversată soția dânsului, am văzut clar o poză din Piața Roșie cu Igor Dodon, soția și cei doi copii mai mari ai lui, așa că toate lucrurile se leagă și vedem un tablou complet al unei, așa cum a zis și analistul pe care l-am luat, vedem un act de corupție efectiv, o altă țară plătește bilet de avion al liderului partidului de guvernământ, mai mult, fost președinte al țării.”Europa Liberă: De unde această concluzie, că nu e chiar explicit că ambasada ar fi plătit pentru bilete?Mădălin Necșuțu: „În acest caz e presupunerea mea. Într-adevăr, nu avem nicio chitanță pentru plata acelui bilet, dar când faci o rezervare, de obicei, cine face rezervarea, acela plătește. Acesta este un lucru foarte clar, n-ar fi avut nevoie Igor Dodon, dacă și-ar fi plătit singur biletul, de rezervare din partea unei instituții diplomatice străine, nu? E oarecum logic acest lucru.”Europa Liberă: Să concluzionăm, Mădălin. Prin faptul că, justificându-se pentru această implicare a ambasadei, această scrisoare care a ajuns în presă că ambasada a rugat pe cineva să-i facă loc în avion și există acest document oficial scurs în presă, încercând, iată, să justifice această implicare a ambasadei, dl Dodon a invocat niște restricții care l-ar împiedica, fără ajutorul ambasadei, să ajungă la Moscova într-o vizită privată. Ei, verificările pe care le-ai făcut demonstrează că... Mădălin Necșuțu: „...exact ca orice alt cetățean moldovean de rând ar fi putut foarte ușor intra în Federația Rusă doar cu acel test COVID, valabil, făcut înainte cu 72 de ore. Deci, nu ar fi avut nevoie de absolut nicio altă hârtie suplimentară, dacă, într-adevăr, ar fi mers ca orice alt cetățean, așa cum dânsul a spus în jumătate de răspuns pe care l-a oferit celor de la Deschide.md. Mai mult, pentru mine a fost bizar, pentru că am întrebat și Ministerul Afacerilor Externe printr-o solicitare de presă și mi s-a spus că mi se va răspunde și, uitați-vă, am trimis joia trecută, astăzi e marți, deci sunt 5 zile în care nu mi s-a putut răspunde la o întrebare extrem de simplă pe care am găsit-o din surse deschise.Nu este pentru prima dată când Ministerul Afacerilor Externe, cel puțin mie personal, îmi răspunde selectiv la solicitările de presă. Atunci când cineva implică o persoană cu funcții în stat sau cu niște relații mai delicate, atunci Ministerul Afacerilor Externe caută să întrerupă această comunicare cu presa, ceea ce nu mi se pare normal și arată o oarecare politizare în continuare a acestei instituții.”Europa Liberă: Precizarea pe care ți-o cer e: ce anume ai întrebat ministerul?Mădălin Necșuțu: „Care sunt condițiile de intrare pentru un cetățean al Republicii Moldova în Rusia? Atât.”Europa Liberă: Și nu ai primit nici măcar acest răspuns?Mădălin Necșuțu: „Nu! Și am sunat a doua zi la purtătorul de cuvânt, i-am spus, a zis că știe despre solicitarea mea, a redirecționat-o la Moscova la ambasadă și a spus că trebuie să verifice. Și i-am zis: „Faceți abstracție de cazul Igor Dodon, vreau doar să vă întreb simplu pentru un cetățean al Republicii Moldova care sunt condițiile de intrare în Rusia”. Atât am întrebat. Simplu. Aceste informații există pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. Este un ghid de 152 de pagini și la pagina 114 o să găsiți condițiile pentru intrarea în Rusia. Deci, totul este foarte clar, era nevoie doar de o confirmare.”Europa Liberă: Deci, e un apropo la felul cum înțeleg instituțiile statului să fie transparente?Mădălin Necșuțu: „Exact, muncesc selectiv.”Europa Liberă: Pe partea politică, însă, ce se poate deduce din această aparentă mijlocire, pe care o face Ambasada Rusiei pentru o călătorie a dlui Dodon la Moscova? Mădălin Necșuțu: „Într-adevăr, mi se pare bizar ca o ambasadă străină să facă asemenea gesturi și dacă ne aducem aminte în trecut a mai fost un scandal similar. De data asta, PSRM-ul și Igor Dodon erau pe cealaltă parte a baricadei și acuzau atunci opoziția, mai exact pe liderii PAS și PPDA că ar fi mers la Bruxelles pe banii unui ONG care-i invitase acolo, deși asta este o procedură standard și se practică în toată lumea, fiindcă există conferințe organizate de diverse ONG-uri și cei invitați acolo primesc, într-adevăr, bilete de avion la asemenea conferințe. De data asta nu mai vorbim de un simplu ONG, vorbim de reprezentanța diplomatică a statului respectiv, în speță a Rusiei. Deci, vorbim de o instituție oficială a altui stat care plătește biletele de avion pentru fostul șef al statului și actualul lider politic al celui mai puternic partid de guvernământ din actuala coaliție aflată la guvernare. Aici văd eu un conflict de interese major, alții dintre analiștii cu care am vorbit chiar au vorbit de corupție și, mai mult, de trădare, de aflarea în solda unui alt stat. Eu nu aș vrea să mă pronunț, eu sunt jurnalist, eu nu vreau să mă pronunț în sensul acesta, dar, într-adevăr, dl Dodon cred că ar trebui să clarifice pe subiect și predicat acest subiect.”Europa Liberă: Dar interesul jurnalistic cum îl explici? Iată, de ce ți-ai consumat suficient timp, pentru că din ce-mi spuneai despre Ministerul de Externe înțeleg că nu ți-a luat doar o oră-două?Mădălin Necșuțu: „Mi-a luat vreo câteva ore să verific.”Europa Liberă: Interesul public pentru acest subiect cum l-ai explica?Mădălin Necșuțu: „Prima chestiune de la care am pornit a fost răspunsul ambiguu pe care l-a dat Igor Dodon – ba că merge în vizită privată, ba că merge invitat de o instituție și că astea sunt procedurile în cazul acesta... Și de aici, practic, conflictul acesta de idei din răspunsul dânsului m-a pus pe gânduri și pentru că este, după părerea mea, un subiect de presă foarte important, care oarecum a fost tratat pe jumătate de presă, putea să meargă mai mult și să investigheze ce s-a întâmplat, și nu doar să ne mulțumim cu oferirea în spațiul public a unui document care ne-a parvenit, așa cum a fost cazul Jurnal TV.Întotdeauna în jurnalism există acea noțiune de follow up la orice subiect. Asta am făcut eu, așa am văzut eu lucrurile, acesta a fost motivul pentru care am vrut să investighez mai mult care este treaba cu această plată sau rezervare, pe care a primit-o Igor Dodon din partea ambasadei ruse și m-am gândit și la background-ul investigațiilor colegilor mei de la RISE, care aș vrea să cred că nu au scris degeaba toate acele investigații și că, la un moment dat, instituțiile statului abilitate vor investiga această relație a fostului șef al statului cu o țară străină. A fost pentru prima dată, după părerea mea, când a apărut o astfel de dovadă a legăturii pecuniare, practic, dintre președintele Dodon și Rusia și mie mi s-a părut un subiect foarte interesant care n-aș fi vrut să rămână doar la nivelul de simplă știruță.”Europa Liberă: Iar eu un element de context pe care l-aș pomeni aici e că dl Dodon a plecat la Moscova în momentul în care împreună cu noii săi aliați din parlament a propus-o pe Mariana Durleșteanu în funcția de premier, în contradicție cu o propunere a Maiei Sandu. Deci, se întâmplă niște evenimente politice, de context, care, probabil, tot au importanță?Mădălin Necșuțu: „Da, da, absolut! Există în povestea asta și partea aceasta politică de timing, ca să zic așa, pentru că, așa cum ați menționat, toate aceste lucruri s-au întâmplat și el imediat a zburat la Moscova pentru ceea ce ne duce mereu cu gândul la faptul că Igor Dodon merge la Moscova să primească anumite indicații politice de acolo, de la anumiți oficiali. Și iarăși acest lucru îl văd ca pe un lucru extrem de îngrijorător că atunci când se întâmplă ceva la tine în țară să mergi imediat, a doua zi într-o țară străină și să te întorci, probabil, cu anumite indicații. Nu știm, pentru că niciodată nu s-a devoalat acest lucru și, probabil, este imposibil de făcut o verificare, dar tainele, într-adevăr, ridică mari, mari semne de întrebare.”