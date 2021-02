PAS va respecta decizia CC, dacă judecătorii vor declara neconstituțional decretul Maiei Sandu

16:00

Anul 2020 a fost unul destul de complicat. Criza pandemică, dar și cea economică, seceta au lovit dur în cetățenii Republicii Moldova. Totuși, unii reprezentanți ai clasei politice de la Chișinău au reușit în această perioadă să își înmulțească averea. Este vorba și despre secretarul general al Aparatului Președintelui Maiei Sandu, unul dintre liderii PAS, Andrei Spînu.Potrivit declarației de avere și interese personale, pe care Spînu a depus-o la Autoritatea Națională de Integritate în calitate de angajat al Președinției, în 2020, acesta s-a pricopsit cu un automobil nou-nouț, și-a deschis un salon beauty și încă două conturi bancare, a mai cumpărat un teren agricol…Astfel, în decembrie 2019, Andrei Spînu declara că are două automobile: un VW Tiguan din 2009 și un Audi Q5 din 2014. La începutul lui 2021, din declarația lui Spînu dispare automobilul din 2009 și apare un alt VW Tiguan din 2019, care a fost procurat în anul electoral cu 27 de mii de dolari SUA. În declarația de avere este indicat că Spînu ar fi vândut mașina veche.O altă achiziție făcută de familia Spînu într-un an secetos, este un teren agricol de 30 de ari pentru care a scos din buzunar 152 712 lei (7,6 mii euro). De menționat că Spînu mai are 5 terenuri de pământ, pe care le-a cumpărat în perioada anilor 2017-2018.Andrei Spînu a indicat că are 8 conturi bancare pe care sunt 614 dolari SUA, 10 687 de euro și 37 357 lei (în total 261 535 lei). La sfârșitul lui 2019, Spînu avea doar 6 conturi bancare în lei și în euro.După ce presa a scris despre companiile offshore ale lui Andrei Spînu din China, Marea Britanie și SUA, iată că sfetnicul Maiei Sandu își mărește afacerea cu încă o firmă. În septembrie 2020, în ajunul alegerilor prezidențiale, soția acestuia, Irina Spînu, își deschide un salon beauty, iar adresa oficială a companiei se află într-o zonă de lux din sectorul Rîșcani din Capitală – str-la Olga Vrabie 2.Averea lui Spînu a crescut și la capitolul Venituri. La sfârșitul lui decembrie 2019, Andrei Spînu a declarat că pe parcursul anului a obținut:2 118 600 lei - remunerare de la OneTwoStart Ltd227 695,18 lei - salariu de la Traduno Technologies SRL52 914.57 euro - dividente de la Wupp Ltd89 602,90 lei - salariu de la Cancelaria de Stat.Deja în februarie 2021, Spînu declară că tot pe parcursul anului 2019 dividentele de la Wupp Ltd au fost de 60902.57 euro, cu aproape 8 mii de euro mai mult.Amintim că averea secretarului general al Aparatului Președintelui Maiei Sandu a fost subiect de investigații jurnalistice. Presa a filmat și casa de lux în care locuiește Spînu și care costă milioane de lei.