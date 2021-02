Un grup de cetățeni din Turcia care munceau ilegal în RM, au fost depistați de către ofițerii Biroului migrație și azil

15:20

Actorii Rose Leslie şi Kit Harington, cunoscuţi din serialul „Game of Thrones”, au devenit părinţi Actorii Rose Leslie şi Kit Harington, cunoscuţi din serialul „Game of Thrones”, au devenit părinţi, iar un reprezentant al cuplului a confirmat pentru revista People că ei au un băiat. Page Six a publicat marţi mai multe fotografii realizate în Londra, în care Leslie apare ţinând la piept nou-născutul. Reprezentantul cuplului a mai spus că părinţii sunt „foarte, foarte fericiţi”. Leslie şi Haringto...