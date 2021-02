Actorul principal din „Ironia sorții” a murit. Andrei Meagkov avea 82 de ani

09:30

O mașină de model Ford Mustang a fost cuprinsă de flăcări chiar în timpul deplasării. Incidentul s-a produs în seara de 16 februarie. Din primele informații, nici o persoană nu a avut de suferit. Potrivit ofițerului de presă al poliției capitalei Natalia Stati, incidentul a fost înregistrat în seara de 16 februarie, pe strada Tricolorului […]